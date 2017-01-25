陆慷接受美媒英文专访：“一中”原则不能谈判

（联合早报网讯）美国国家广播电视台（NBC）1月24日晚间新闻播出了对中国外交部新闻司司长陆慷的英语专访，陆慷就南中国海问题、台湾问题以及中美贸易关系等热点话题做出了一系列回应。

澎湃新闻报道，这是中国外交部官员首次就特朗普上任接受西方媒体的专访。陆慷在访问中表示，“一个中国”原则是中美关系的基础，“百分之百不可协商”或当筹码。

1月23日，刚刚上任的白宫新闻发言人斯派塞在第一场正式记者会上谈到南中国海问题时表示，如果南海岛礁属于国际水域而不属于中国领土，那美国“将确保捍卫国际水域不被一个国家控制。”不过他没有说明具体会采取哪些具体措施。对此，陆慷在采访中回应称，不认为美方有立场说南海是国际水域，可能有一些该地区的当事国家意见不同，但这是中国与该地区国家之间的事情。

当被问及“如果特朗普进一步认可台湾，中国会如何回应”时，陆慷表示，不会做出任何预判，但中方立场非常明确：第一，“一个中国”原则一直是中美关系的基础；第二，台湾问题涉及中国的核心利益，不能被用来谈判或作为筹码。

以强硬贸易立场上台的特朗普在竞选前后对中国的批评引起了人们对中美“贸易战”的担忧。当被问及是否真的可能发生“贸易战”时，陆慷坦诚地表示，中国不希望发生“贸易战”，但这不是中国一方能说了算，这需要双方共同的努力。