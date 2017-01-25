《中国国防报》刊文点名批评香港歌手张敬轩

（联合早报网讯）中国《解放军报》旗下媒体《中国国防报》星期三（1月25日）刊文点名批评歌手张敬轩，称“任何想要分裂祖国的艺人都应被抛弃”。

据BBC报道，稍早前，香港歌手张敬轩参与湖南卫视《歌手》节目录影，但因被网民指控其支持“港独”与“台独”活动而被踢出节目。

张敬轩曾透过微博回应称，所谓的"支持港独"指控，是网民"杜撰激烈言辞"给他"扣帽子"。

《中国国防报》这篇文章题为〈决不允许艺人吃中国饭砸中国锅〉，文章首先称赞中共《人民日报》此前批评张敬轩的微信公众号文章是“传播好声音、凝聚正能量的战斗檄文”，又称张敬轩“两面三刀”。

作者又指，中港台文化交流日盛，不少港台艺人进军大陆市场，但“打开窗户，难免飞进几个苍蝇”。有涉及辱华言论行为的艺人，节目被网友抵制、已录影节目被删剪、广告商杯葛除名等，赢得网友支持。

文章还引述合肥军事法院副院长何南杰说，“对于那些喂不熟的‘白眼狼’，掉进汤锅的‘老鼠屎’，不能手软。历史的车轮滚滚向前，中华民族伟大复兴征途中，任何形式的螳臂挡车、飞蛾扑火，都是不自量力”。

张敬轩来自广州，在香港成名。他曾在社交媒体Instagram表态支持2014年的“雨伞运动”，但未曾说自己支持港独。

2015年，传出张敬轩退出《我是歌手》第四季的首发名单。新华娱乐报道，张敬轩因“个人原因”而未能参与节目。