上海动物园开园来6只熊猫死亡 承认兽医水平有限

（联合早报网讯）自1月19日上海野生动物园的大熊猫“帼帼”和宝宝“花生”去世的消息公诸于众之后，舆论对此事的关注一直不曾停歇。对于人们关注的“10年养死5只大熊猫”说法，各方争论不一。昨天上海野生动物园接受了上观新闻记者的独家采访，告知详情：开园22年里，上海野生动物园里共有6只熊猫死亡，其中包括寿终正寝的世界最长寿熊猫之一“佳斯”，以及同样死于肠扭转的“世博熊猫”“武阳”。

据上观新闻报道，上海野生动物园承认，园里的兽医水平有限，这也是全国行业内的通病。因为兽医不像人类医生分不同科目，兽医都是“全科医生”，且野生动物园一年的手术量也就在20-30台之间，兽医的实操机会大大不如人医，临床经验相对不足。

目前，上海野生动物园共有9名兽医，平均年龄40岁左右，学历都是本科及以上，资历最老的兽医自开园以来就在此工作。而兽医平时也分工，有为猛兽看病的，也有专治食草动物和珍稀动物疾病的，但一旦发现“帼帼”母女那样的重病号，全体兽医就会一起上阵。令园方担心的是，再过几年几名资深兽医即将退休，兽医院面临青黄不接的情况，而高学历的年轻兽医起码工作5年才能主导临床治疗。园方负责人表示，下一步，他们计划一方面引进一批兽医人才，一方面培养壮大现有的队伍。考虑到“挖人”很难，他们将制定兽医培训方案，创造机会让兽医向人医进行学习，培养一批专门研究珍稀动物疾病的专家型兽医。

记者还了解到，针对动物病号的诊断手段其实非常有限，就拿大熊猫这样的猛兽来说，兽医和饲养员平时只能通过观察行为、饭量、粪便情况等判断其健康状况，一旦要验血、输液或是做B超、CT等检查，都必须先进行全身麻醉，而这本身就对动物健康不利。

“帼帼”被确诊为胰腺炎之后，经兽医和人医专家会诊确定通过禁水禁食的方式防止病情恶化，并且通过输液来补充所需营养。根据“帼帼”的体重测算，平均每天需输液8000毫升左右，而动物不像人类可以乖乖躺着输液，必须先进行全身麻醉，对兽医来说，麻醉时间不能太长、又要同时兼顾输液量，这对治疗策略是很大的挑战。

针对外界质疑的“北上广等地区有没有资格建立大熊猫研究保护基地”问题，园方也首次作出回应。园方负责人告诉记者：“大熊猫转移是一项国家战略，而不是哪几个部门、哪几个人能说了算的事。”