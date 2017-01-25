（联合早报网讯）中国黄金协会今天（25日）发布数据显示，中国连续10年成为全球最大黄金生产国，连续四年成为世界第一黄金消费国。

中新社报道称，根据统计，2016年，中国国内累计生产黄金453.486吨，与2015年同期相比，增产3.434吨，同比上升0.76%。

2016年，中国黄金消费量975.38吨，与2015年同比下降6.74%。虽然黄金首饰消费因整体消费市场疲弱而出现大幅下滑，但实金投资表现抢眼，金条和金币消费大幅增加，合计增长近30%。

2016年，国际金价延续宽幅震荡之势，年平均价为每盎司1246.14美元，相比2015年平均价每盎司1156.19美元上涨了7.78%。

中国黄金协会称，一方面美元持续走强、美联储进入加息周期让金价承压；另一方面英国脱欧、特朗普当选、意大利公投及地缘政治摩擦加大等不确定性增强又为黄金价格提供坚强支撑，使人们对黄金的地位作用不得不重新审视。

公开资料显示，从2015年7月以来，中国人民银行一直增加黄金储备，到2016年底已达1842.57吨。

目前，中国黄金企业“走出去”成绩斐然，国际竞争力和影响力不断提高。例如，紫金矿业2016年实现海外黄金产量超过10吨，旗下刚果（金）卡莫阿铜业公司铜资源储量获得重大突破，达到3340万吨，相当于中国当前铜资源储量的三分之一。