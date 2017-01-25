香港政府：新加坡政府一直不是调查对象

香港海关关长邓忍光表示，在港府扣押新加坡装甲车事件中，新加坡政府一直不是调查对象，也看不到新加坡政府有在事件中扮演了什么角色。他并强调，展开调查只是基于香港法律，不存在其他机构包括北京的干预。

新加坡军方的九辆Terrex装甲车，去年11月底从台湾由货船经香港运回新加坡途中，因未向香港海关申报而被港方扣押。邓忍光今天在2016年工作回顾记者会上，首次正面回应事件。

他说，去年11月23日，香港关员例行巡查时，发现有关船只有一批怀疑战略物品，经过两个月调查及搜证后，有足够证据显示，有人违反《战略物资出入口管制》法例，并将会提出刑事起诉。

被问到起诉对象，邓忍光称在装甲车运输过程中，牵涉到多个机构及公司，现阶段因正考虑提出刑事检控，不能公布起诉对象，要待正式起诉后才对外披露内容。

当被问到北京在事件中是否有参演角色时，邓坦言，是看电视才得知中国外交部的发言回应。

邓忍光承认，该事件是非一般事件，假如海关马虎处理，会令香港的贸易伙伴怀疑香港制度，而案件牵涉的人士若符合相关制度，是可合法进出口战略物品。

他坦言，对于海关而言，该事件并不常见，但在搜证及调查过程中，没有任何其他人获授权接近装甲车，海关也不容许其他人接触装甲车。至于海关之前没主动交代，是因涉及刑事，要完成调查才能公开。

他续称，装甲车目前仍存放在香港海关屯门仓库，周二（24日）已通知船公司，只要根据《进出口条例》向香港工业贸易署申请出口证，可随时取回装甲车及战略物资。



（香港特派员易锐民报道）