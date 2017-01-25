马云寄语浙商：未来三至五年不会“容易”

（联合早报网讯）“全世界经济都不容易，全世界中小企业没有一个容易的。”今天（25日）刚结束连续20余天国外出差的阿里巴巴集团董事局主席马云，在浙商总会“浙商座谈会”上如是说。

中新社报道，作为浙商总会会长，马云此次将“危机感”送给了浙商群体。他认为，在新技术革命、全球化新形势下，浙商必须要有危机感，未来三至五年都不会“容易”。

结合当下的经济形势，马云首先对中大型企业的未来发展作出了自己的预判。

他指出，工业时代以标准化、规模化为特点，但到信息和数据时代一切以个性化为主。所以可以预判未来五到十年，以规模化、标准化为主的大型企业，压力会越来越大，困难程度甚至会超出想象，应有充分的思想准备。

而对于中小企业，马云认为，当下许多新型的、30至100人的制造业企业发展速度是令人赞叹的。而由于技术赋能，全世界的中小企业、创新企业将会成为全球化的主题。

“浙商今天也到了发展的十字路口，这是一个变革时代，我们又到了新技术的门口。浙商必须要有危机感，因为昨天我们固有的模式将会阻碍我们的发展。”马云强调。

“浙商要向技术要红利，向企业家精神要红利。”他指出，浙商不仅要有全球化视野，敢于做全天下生意，更要敢于提高自己的技术含量、敢于模式创新、敢于对自己的组织进行创新。浙商也要做别人做不到的事情，做别人不肯做的事情。

他最后表示：“2017年不容易，2018年也不会容易，我坚信未来三到五年都不会容易，但没有这些年的‘不容易’，换不回未来十年、十五年的‘容易’。今天的挑战是全球性的，但是只要敢于改变，我相信我们有机会。”