中国驻日使馆：APA酒店公然挑衅中国游客

（联合早报网讯）中国驻日本大使馆新闻发言人张梅今天（25日）举行例行记者会，关于日本APA酒店在客房内放置否认南京大屠杀书籍一事，指出这是公然挑衅中国游客。

共同社报道，张梅在强调事件实质是“日本国内一些势力始终不愿意正视历史”的基础上，明确表示这“实际上是对中国游客的公然挑衅，严重违反了旅游业的基本公德”，表态称“绝不容忍歪曲历史、伤害中国人民感情的公然挑衅行为”，敦促日方以正确的历史观教育国民，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

当被问及作为大使馆是否将向酒店或日本政府方面提出交涉时，张梅仅表示“还没有被授权发布相关方面的消息”。

另据新华社报道，近期日本APA连锁酒店在客房内放置右翼书籍事件在网络上曝光，引发中国民众强烈愤慨。中国国家旅游局新闻发言人张利忠24日在接受记者采访时表示，APA酒店这种错误做法是对中国游客的公然挑衅，严重违反旅游业基本公德，国家旅游局对此坚决反对。

他表示，事件发生后，国家旅游局驻日本办事处第一时间通过相关渠道向日方提出严正交涉，要求酒店撤除上述书籍。鉴于日本APA酒店坚持错误做法，国家旅游局已采取相关措施，要求所有出境旅游企业和旅游电商服务平台全面停止与该酒店的合作，停止使用该酒店作为地接酒店幷下架所有该酒店的旅游产品及相关宣传广告。国家旅游局再次呼吁中国访日团组和广大游客，自觉抵制ＡＰＡ酒店的错误做法，不进该酒店消费。

对于给APA酒店“站台”的日本名古屋市市长河村隆之称“如果日方真的屠杀了30万市民，那必须跪地道歉，如果没有则必须反驳”，中国外交部发言人华春莹24日回应《环球时报》问询时说：“南京大屠杀是历史事实，国际上早有公论。请这位市长去履行他的承诺。”

华春莹还说，中国愿与日方友好交流，但绝不会容忍歪曲历史、伤害中国人民感情的公然挑衅行为。不管什么人，如果恣意妄为，必然会为此付出代价。