崔天凯：中美合作的大方向不能也不应改变

（联合早报网讯）中国驻美国大使崔天凯当地时间24日表示，美国特朗普政府刚刚上台，其政策走向有待观察，但他相信，中美合作的大方向不能也不应改变，两国合作能够取得更多的成果。

据新华社报道，崔天凯当天在使馆接受中外媒体联合采访时表示，中方希望与美方保持有效沟通接触，希望这些年逐步建立起来的交流机制能延续下去，尽管其具体形式和操作方式可能会因形势的变化有所调整和改变，甚至会有改进。

崔天凯表示，过去这些年来，中美为建立基于不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的新型关系作了不少努力，取得了看得见的成果，希望在新的一年里，双方能朝这个方向“走得更多，走得更好，走得更远”。

他举例说，中美可以合作的领域很多，包括安全、经济、贸易、金融、能源、基础设施、双向投资等，也包括许多地区和国际问题。他相信中美在这些领域的合作将会继续，幷希望能开拓出新的合作领域。

谈到南中国海问题，崔天凯表示，南中国海问题从本质上来说是领土主权和海洋权益争议，不是地缘竞争的问题，更不是中国与美国之间的问题。中国与东盟（亚细安）有关国家正就此问题进行对话与协商幷取得积极进展，相关海上合作也取得进展。中方认为任何域外国家都应支持这个对话合作势头，共同推动南中国海局势恢复平静，而不应做相反的事情。

在回答中美经贸争端的提问时，崔天凯指出，中美经贸关系本质上是互利共赢的，中方不希望打贸易战，也坚决反对这么做，因为这只会导致两败俱伤的结果。目前世界经济需要一个强劲的引擎来推动它更好发展和更快增长，“中美两国责无旁贷应该做这样的事情，而不应该走向贸易战”。

谈到台湾问题，崔天凯怒斥台湾当局一些政客利用美国政府换届之机到美国搞“小动作”，“有的人自以为到美国来，见了什么人，就回去沾沾自喜，我觉得这是一种奴才心态”。

他表示，台湾当局想要平息一些担心和避免成为筹码的话，就应该回到“九二共识”的基础上，承认两岸同属一个中国，承认自己是中国人。台湾当局“要是明白了这个民族大义，就没有什么好担心的了”。他警告台湾当局：“要是与13亿中国人民分割和对立，那么担心的事情还在后头！”