茅于轼创办的“天则经济研究所”网站遭封

（联合早报网讯）中国经济学家茅于轼创办的“天则经济研究所”网站近日被关闭。天则经济研究所所长盛洪今天表示，不希望外界将这一事件作政治化解读。

北京市互联网信息办公室官方微信公众号“网信北京”1月21日发布消息说，根据日常监管和群众举报线索并经调查，“天则经济研究所网”“天则公用事业研究中心网”等17家网站，存在未取得互联网新闻信息服务许可证、擅自从事互联网新闻信息服务等违法违规行为。“北京市网信办、北京市文化市场行政执法总队、北京市通信管理局已依法关闭了上述网站。”

盛洪昨天在一份声明中说，1月20日下午，天则经济研究所网站、微信公众号，甚至主要人员的个人微博、微信遭到关闭，邮箱系统也出现无法登录的问题。“到现在为止，我们还不能确认，这是一个履行了正当和完整法律程序的行政行为，而只能把这个事件理解为一个针对天则所整体的违规性技术动作。”

天则经济研究所由经济学家茅于轼等人于1993年7月创立。近年来，茅于轼对中共开国领袖毛泽东以及国有企业发表一些负面评论，受到舆论广泛关注，被认为是自由派代表人物之一。今年以来，山东、河北有体制内人士因“辱毛”言论遭左派网民不断举报并被所在单位处分，外界认为，这次天则网站被关或许是官方对自由派的又一次“亮剑”。

英国《金融时报》1月22日发表文章称，过去一年，在毛泽东发动充满混乱和暴力的文革50年后，他的政治遗产成了“左派”和“右派”较量的战场。过去一个月，左派人士将矛头对准了毛泽东的批评者，自由派人士则对司法改革明显出现倒退表示愤慨。

不过，盛洪昨天对《联合早报》指出，这件事情（天则网站被关）不应该朝政治的方向去解读， 应该从法律的角度去看。“这个事件在我看来是技术性事件，关闭是技术性关闭。”“如果根据《行政处罚法》，这样的行为是无效的。”

盛洪希望能和有关部门沟通：“我们希望爱、互相合作与沟通，不喜欢仇恨、猜忌和对抗。”

但对于天则网站被关，人民日报社下属的《环球时报》1月24日在一篇评论文章中称，茅于轼等自由派人士一定要汲取教训，公开做“舆论反对派”，或者“否定派”，在中国行不通。因为这与中国宪法的基本精神和国家政治的现实机制背道而驰。

文章说，中国的确离不开批评，中共党内党外都需要开展批评，但是坚持批评的建设性是推动民主可持续发展的生命线，搞“对抗性批判”在中国决无前途。“无论一些人喜不喜欢，几十年来中国社会的大量实践给出了这句警言。”

盛洪在昨天的声明中说：“我们的研究和建议不可能不包含批评，但我们一直追求批评的最高境界，即心怀善意并表现出善意。”