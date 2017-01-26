澳洲新西兰邀中国入TPP 日本反应冷淡

（联合早报网讯）美国总统特朗普签署行政命令退出跨太平洋伙伴协定（TPP）后，澳大利亚和新西兰提议邀请中国大陆加入TPP。不过，路透社报道，日本对邀请中国加入TPP反应冷淡，担心这可能提高北京的影响力，降低贸易规则的“黄金标准”。

特朗普宣称，退出TPP后将和盟邦订定双边自贸协议，以符合特朗普的“美国优先”经济计划。日本官员虽表示不排除进行这种谈判，但不会立刻展开。《华尔街日报》说，日方有人担心，谈判TPP时日本已让步不少，一旦和美国双边谈判，特朗普可能比前任奥巴马更强势，要求日本让步更多。

澳大利亚和新西兰24日表示，他们想鼓励中国与其他亚洲国家加入，以拯救TPP。智利已邀请TPP成员国及中国大陆、韩国部长，出席三月的高峰会，讨论可行性。但除非改变规定，TPP缺少美国即无法生效，目前陷入冻结状态。

台湾联合报引述该报道称，日本首相安倍晋三此刻可谓处境艰难，只能再度誓言，将竭尽所能说服特朗普，TPP是美国和全球经济双赢的协定。

安倍25日告诉上议院说：“以自由、公平规则为基础的自由贸易制度，是全球经济成长的来源。我认为特朗普总统也了解自由、公平贸易的重要性。我会坚定地寻求让他理解TPP协定的战略、经济重要性。”

被问及美日是否展开双边贸易谈判，安倍表示，在特朗普内阁人事全获通过，政策更加明朗前，他不想多加揣测。

日本原冀望藉由TPP，协助盟友美国在亚洲找到定位点，创造出一个以规则为基础的贸易集团，最终吸引中国大陆加入。

日本认为，若此刻即邀请中国加入，不仅会提高中国的影响力，还可能在智财权保护、管理货币以支撑国营企业等领域，削弱伙伴国之间的贸易规则。

路透社报道指，熟悉日本政府想法的一名日本消息人士说：“若TPP因中国加入而遭稀释，就不值得投注心力达成项目标。”