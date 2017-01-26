港廉署侦破大宗警务人员贪污案 涉包庇黑帮夜总会

（联合早报网讯）香港廉署展开“水银”行动，侦破继冼锦华案后，最大宗香港警务人员集体贪污案件，拘捕港岛总区刑事总部警司吴伟汉、一名高级督察及一名探员，涉嫌受贿数十万元（港元，下同）及免费接受女公关和酒水招待，作为向两家夜总会通风报信及协助酒牌申请的报酬，据悉其中一人更在收受贿款时人赃并获。行动另拘捕九名男女，包括吴妻及夜总会经营者，不排除稍后有更多人落网。

香港星岛日报报道，港岛总区刑事总部警司吴伟汉等三名警务人员，涉嫌贪污被廉署拘捕。消息人士透露，五十余岁的警司吴伟汉，与现时驻守有组织罪案及三合会调查科(俗称O记)的高级督察陈嘉健（二十八岁）、隶属港岛总区反黑组探员钟文浩（三十三岁），曾在O记共事。陈钟二人已被即时停职，而吴因是警司，故交由公务员事务局处理，至于停职申请，则由特首决定。

消息称，廉署去年初接获举报，指有警队高层人员涉嫌包庇湾仔谢斐道两家颇具规模的夜总会。廉署执行处Ａ组人员展开调查，发现由前年开始，该两家夜总会经营者疑向警务人员行贿数十万元，及免费提供女公关和酒水款待，诱使他们滥用职权查阅机密资料，在警方采取执法行动前向夜总会通风报信，以及协助申请酒牌。

调查组人员经长时间搜证，认为时机成熟，联合其他组人员共逾一百人，前晚进行代号“水银”行动，首先派人员在收受贿款的地点埋伏监视，当一名主要目标人物出现收取贿款后离开，调查人员随即将他拘捕，在其身上搜出十多万元现金贿款，人赃并获。与此同时，调查人员兵分多路，掩至其他目标人物的寓所、办事处、座驾及湾仔两家夜总会。

整个行动共拘捕九男三女，及检走大批文件，包括警司吴伟汉、高级督察陈嘉健、反黑探员钟文浩，两名夜总会经营者及三名职员；另有四名其他人士，据悉当中一人为吴伟汉妻子，疑涉协助将贿款带往内地收藏而被捕。调查人员昨午分别将被捕者押返其住所或办公室搜查，再检走一批证物，傍晚后陆续押返廉署总部继续扣留。

香港警方消息称，在廉署调查案件期间提供全面协助，警队一直非常重视警务人员的诚信及品格，内部透过诚信管理策略加强人员相关操守。警队对于犯罪及违规行为，一直采取零容忍态度。