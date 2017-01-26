韩8名女性在台搭计程车遭性侵 韩驻台代表要求严惩嫌犯

（联合早报网讯）韩国女性在台遭计程车司机性侵案扩大，韩国外交部官员25日透露，继日前发生韩国女性在台湾遭性侵事件后，韩国驻台北代表部又接到7起访台韩女类似举报，且这些人在台湾都搭乘了性侵嫌犯詹侑儒所属车队“Jerry Taxi Tour”。

台湾《自由时报》报道，韩国游客来台观光人次，去年12月比前年同期激增43%，单月逼近10万人次。不料本月爆发韩女在台遭性侵案，三名韩女在台搭计程车包车旅游，遭司机詹侑儒在乳酸饮料里下药，其中一人遭性侵，震惊台韩社会。

韩国外交部23日召见台驻韩台北代表部副代表陈龙锦，就性侵案表达关切，要求台湾严惩嫌犯，并制定措施严防再发生。

而韩国媒体25日再爆另有七起类似案件；韩联社报道说，韩国驻台北代表部在该案爆发后，陆续接到八名韩客举报七起类似性侵案，其中七人是去年造访台湾，一人是今年。

七案与之前的三韩女案类似，举报人在台旅游也是搭“Jerry Taxi Tour”车队的计程车，且一致表示，喝下司机给的优酪乳后在车内昏迷，醒来后行走跌跌撞撞，靠自身力量勉强回饭店。韩国外交部官员表示，举报人称，想不起昏迷期间发生什么事，但未被劫财。

台湾外交部先前表示，行政院已就此案启动跨部会协调机制积极处理；但现本案已进入司法程序，外交部非权责机关，表示不便再评论。

士林地检署检察长张清云指出，这类案件通常先由韩国当地检警采证，相关卷证经韩国法院公证后，透过国际司法互助转给台湾外交部，再由台湾司法机关接手，士检尚未接获任何文件，一旦程序完备会积极侦办。

台湾法务部国际及两岸法律司副司长孟玉梅表示，法务部未收到韩方请求司法互助的资料。