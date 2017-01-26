曾钰成指行政长官候选人不能回避三争议难题

（联合早报网讯）香港立法会前主席曾钰成在报章专栏表示，行政长官候选人对一些公众关注的特殊问题怎样表态很重要，而目前最少有3个有争议的问题，候选人不能回避，将影响社会大众、选举委员以至中央政府对他们的评价。

香港明报网报道，曾钰成在《am730》撰文指，“下一届政府要否重启政改”、“要否进行二十三条立法”以及“怎样评价梁振英政府的表现”都是今届候选人不能回避的难题。

他指出，特别行政区须自行立法维护国家安全，是基本法第二十三条的规定，政府不能无了期地逃避，下一届政府任期结束时，特区已成立了25年，“五十年不变”期限已过了一半，若届时仍未完成立法，特区政府很难交代。

曾钰成还称，中央政府近年对“港独”问题高度关注，强调维护国家主权、安全和发展利益是一国两制的首要目标，故二十三条立法不是能说没有迫切性，但立法在社会上引起争议不容低估，如果行政长官候选人表示要着手处理，必须提出一套令香港市民放心、中央政府满意的办法，殊不容易。

对于评价梁振英政府的表现，曾钰成称中央政府曾多次对现梁振英及其政府工作“充分肯定，高度评价”，但这评价跟大多数市民的看法有颇大落差，而对于候选人，不是简单地只想看看他们怎样给现届政府评分，而是要知道他们对现届政府的各种政策、措施和管治手法是什么态度，哪些会延续、坚持，哪些会否定、抛弃。

他指出，已开展竞选活动的参选人当中，有两位是现届政府的第二和第三把手，另一位是行政会议成员，他们不能以局外人的身份去评论现届政府的得失，而是怎样令人相信他们会纠正错误、择善固执，对他们是很大的挑战。