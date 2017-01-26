港维园年宵市场附近出现“光复年宵”海报

（联合早报网讯）再过两天就是香港旺角暴乱一周年，香港警方加派逾千警员到港九各年宵市场及人多聚集的地段驻守。香港《文汇报》引述市民报料指，昨日上午在维园年宵市场附近多处出现写有“光复年宵 年三十晚11时正”字样的彩色海报，警方正循多方面调查。

报道指，透露事件的市民称，他昨日上午10时许前往维园年宵市场，途经铜锣湾记利佐治街时无意中在天桥石柱上看到一张写有“光复年宵”的红黑色海报。他称，起初感到有些奇怪，但也没有太放在心上，继续逛花市，半小时后由维园高士威道出口离开时，突然从右方看到一个中年女人正在门口石柱上张贴同款海报，该名市民指，该海报的字样令他想起去年年初一发生的旺角暴乱事件，于是决定报警。

警方接报后到场了解情况。报道指，该神秘海报至少在维园年宵市场附近6处张贴，但暂难确定是否同一人张贴。

消息透露，海报并非是由家用打印机印制，应属专业机器印刷而成，因此相信海报的数量远不止已发现的数目。

警方正循多方面调查，包括翻查现场闭路电视。海报昨晚已被撕走。警方在现场一带已明显加派军装及便装警员巡逻。

消息称，警方为防止有激进组织及个人趁岁晚重演旺角暴乱事件，已调配逾千警力在年宵市场、闹市人群众多等高危地点布防。五大总区各组成包括机动部队、军装、搜证队等在内的应变大队，在年三十前后共5日全天候待命，并在各区储备充足防暴装备及警车，以防万一。

据悉，警方今次部署除了前线人员，也投入大量警力搜集情报及监视可疑者的近期举动。