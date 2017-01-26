2016年人民币全球支付额下降29.5% 位居第六

（联合早报网讯）环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2016年人民币的全球支付额同比下降29.5%，占比从2015年12月的2.31%降至2016年12月底的1.67%，其使用在国际支付中排名第六。



路透中文网报道，SWIFT提供的报告显示，2016年12月，人民币支付总额与11月相比下降15.08%，同期全球所有货币支付额增加了0.67%。



SWIFT亚太区支付市场总负责人Michael Moon称，“12月使用人民币支付的减少可能是多种因素导致的，包括中国经济下滑、人民币汇率波动，以及中国对资本流出的管控。”



Michael Moon表示，尽管人民币国际化在放缓，但仍将从跨境清算的人民币跨境支付系统（CIPS）和多个离岸人民币清算中心等新增的金融基础设施中获益。这些努力将和2016年CIPS和SWIFT签订的谅解备忘录一起，对人民币继续国际化施加积极影响。

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