民调批一例一休 65%台湾民众感不便

（联合早报网讯）在台湾，一例一休上路已近一个月，却让许多民众无所适从。国民党文传会副主委洪孟楷26日召开记者会呼吁，蔡英文政府应利用春节休假期间检讨政策是否有修改必要。

台湾醒报报道，据草根影响力文教基金会统计，一例一休政策让78%的民众感受到物价上升的压力，有64.9%的民众感受到生活上的不便利。

国民党文传会副主委洪孟楷26日在国民党本部召开记者会，呼应小年夜，以春联型式写上“一例一休乱糟糟，百般无奈该检讨”影射总统蔡英文及林全内阁务必要利用过年5天休假期间反省造成劳方、资方、及民众皆“三输”的政策，是否有改进的空间。

洪孟楷指出，国民党在一月的民调中显示，有高达7成的民众认为一例一休是蔡政府目前最该检讨的政策，“蔡总统，沟通是双向的，不是只有说，也要听听民众的声音。”他举例，有乡民指称，部分公司因为一例一休政策推动之后，取消员工的健康检查、国外旅游补助等办法，他说，政府推动政策竟导致民众“没有得其利，反先受其害。”

据国民党民调统计，76.8%民众赞成一例一休应重新修法，纳入相关配套措施，13.4%民众不赞成；有66.8%民众认为蔡英文政府强行推动一例一休政策，造成许多问题和弊病；另外，草根影响力的民调中也指出，有50%的民众表示所从事的行业已受到一例一休影响，63.7%的民众担心资方为降低人事成本，要求员工依法休假或增加工时，导致“变相减薪”。