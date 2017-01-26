洪秀柱：不反对年金改革 质疑蔡版本制造怨恨

（联合早报网讯）中国国民党25日下午举行中常会，讨论年金改革案。国民党主席洪秀柱批评，蔡英文当局、民进党制造行业间的对抗、世代间的对立，撕裂社会，伤害社会尊严。洪强调，蔡当局的年金改革版本只会制造更多怨恨。

据中评社报道，国民党中常会上，安排了两个报告，一是台湾公务人员协会理事长李来希提出的“蔡英文办公室年金改革方案公务人员退休所得改革前后给付比较”，二是监督年金改革行动联盟召集人黄耀南的“年金改革专案报告”，二人都批评蔡当局的年金改革是“断崖式”改革，背离民意。

洪强调，年金改革没人反对，但如何改才能合情合理、照顾到大家需求，例如所得替代率过高的话，可以好好研究，但国民党是在野党，在立法院席次有限，而民进党也不愿意讨论，国民党无法强化监督责任，令人遗憾。

洪指出，民进党说要谦卑、沟通，但看到的却是行业间的对抗、世代间的对立，撕裂社会，伤害社会尊严，感到很遗憾。很多事情不是一蹴而就的。20场的年金改革会议、4场纷纷扰扰的分区座谈以及1月22日在蔡英文办公室的国是会议，可以发现，蔡当局根本是早就有一个版本，但为何不早点提出来让大家检视讨论？令人不可思议且遗憾。洪还称，如果蔡当局将来把该版本送到台立法院，应该可以多数通过，但这将会制造更多的怨恨。

洪秀柱强调，国民党的立场是希望通过智库的平台，纳入李来希、黄耀南等相关年金改革团体的版本与想法。大家通过理性对话及沟通，从而提出合理的、有配套、永续的版本。