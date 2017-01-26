香港上月出口货值升10.1% 进口升8.7%

（联合早报网讯）香港政府统计处公布，去年12月本港整体出口和进口货值均录得按年上升10.1%和8.7%。

据香港明报报道，去年12月转口与港产品出口合计的商品整体出口货值为3403亿元，较2015年同月上升10.1%。其中12月份转口货值为3367亿元，上升10.2%，而港产品出口货值则下跌至36亿元，跌幅为2.9%。

期内，商品进口货值为3858亿元，较上一年同月上升8.7%；有形贸易逆差455亿元，相等于商品进口货值的11.8%。

总结2016年全年，商品整体出口货值较2015年下跌0.5%。其中转口货值下跌0.4%，而港产品出口货值则下跌8.5%。同时，商品进口货值下跌0.9%。期内，有形贸易逆差4201亿元，相等于商品进口货值的10.5%。

经季节性调整的数字显示，2016年第四季与对上一季比较，商品整体出口货值录得4.3%的升幅。其中转口货值上升4.4%，而港产品出口货值下跌1.6%。同时，商品进口货值上升2.6%。

政府发言人表示，商品出口货值在二零一六年十二月份进一步增强，主要是输往内地及其他多个主要亚洲市场的出口表现维持强韧，为商品出口提供主要的增长动力。

展望未来，发言人表示，环球经济环境近期稍为改善，倘若持续，可望为亚洲区内贸易往来及香港出口带来支持。然而，外围环境仍然存在许多不明朗因素，包括未来美国贸易政策的方向、美国利率正常化、部分主要先进经济体基本面脆弱、英国“脱欧”仍在发展中，以及不少地区的地缘政治局势紧张。