逾8成被访北京市民表示春节不放烟花爆竹

（联合早报网讯）为了解2017年春节期间北京市民烟花爆竹燃放情况以及对烟花爆竹安全管理工作的意见建议，北京市社情民意调查中心于2017年1月采用计算机辅助电话调查(CATI)方式在全市范围内对1000位常住市民开展了民意调查。

据“北京时间”报道，调查显示，被访市民中，82.9%表示2017年春节期间在北京不打算燃放烟花爆竹，比2016年同期上升6.4个百分点。不燃放的主要原因是“污染环境”(43.3%)、“没有燃放意愿”(36.5%)、“不安全”(12.6%)、“无燃放场地”(3.7%)以及“有噪音”(2.3%)，“其他因素”占1.6%。

15.7%的被访市民打算在春节期间燃放烟花爆竹，比2016年同期下降7.3个百分点。从居住环路看，五环内打算燃放的比例为11%，比2016年同期下降9.4个百分点；五环外为20.4%，下降5.2个百分点。在打算燃放的被访市民中，表示燃放数量将比去年有所减少的占49%，与2016年一样多的占42.7%，增加的占3.2%，说不好的占5.1%。

调查显示，如果在春节期间遇到空气重污染橙色以上预警，全市将全面禁放烟花爆竹，98.3%的被访市民表示会严格按相关规定执行。