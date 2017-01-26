春晚总导演：今年最大特点就是创新

（联合早报网讯）中国一年一度的除夕大戏——中央电视台2017年春节联欢晚会将于明晚登场。春晚总导演杨东升对媒体表示“今年春晚的最大特点就是创新”，但观众对春晚“吐槽”（表达不满）也很自然，“希望今年不要被骂得太厉害！”

根据各路媒体近日爆料，2017年央视春晚群星闪耀，成龙、胡歌、陈伟霆、林俊杰、邓紫棋、李克勤、张信哲、李玟、蔡卓妍等一众海内外华人影视歌明星将同台献艺。朱军、董卿、康辉、朱迅、尼格买提担纲春晚主持人。

小品、相声等语言类节目历来是春晚广受观众欢迎的内容。本届春晚的语言类节目达到九个，央视相关负责人说，这是近十几年春晚中，语言类节目最多的一届。

本届春晚集中了中国喜剧界的半壁江山。冯巩、潘长江、蔡明、阎学晶、沈腾、姜昆等新老笑星同台竞技。其中，小品《大城小爱》《老伴》《天山情》《阿峰其人》等演绎普通百姓的喜怒哀乐，相声《新虎口遐想》《姥说》贴近生活，笑点不断。另外，新疆维吾尔民族的演员也将在本届春晚中集体表演一个喜剧小品，反映新疆的民族团结。

春晚彩排中令人印象深刻的节目还包括歌曲《千年之约》《不忘初心》《离别草原》，舞蹈《清风》以及武术《中国骄傲》。其中，《中国骄傲》是央视春晚历史上首次集结80位武术冠军共同表演。同时，戏曲《薪火相传》选取汉剧、豫剧、越剧、黄梅戏、京剧等剧种，老中青少四代戏曲人同台演出。

与历届春晚一样，今年春晚也将在多处体现官方的“主旋律”要求。据新华社报道，整台晚会紧扣“大美中国梦、金鸡报春来”主题，通过歌曲、舞蹈、小品、相声、武术、柔术竞技等富有感染力的艺术形式，弘扬中国梦、讴歌真善美、传递正能量。

主管宣传的中共政治局常委刘云山前天专门到央视春节联欢晚会彩排现场，鼓励演职员精心排演、精益求精，以喜闻乐见、丰富多彩的文艺节目，传递浓浓春意，营造欢乐、喜庆、祥和、团圆的节日氛围。

除北京主会场外，本届春晚还分别在上海、四川凉山、广西桂林和黑龙江哈尔滨设立分会场，体现出“东西南北中、全民大联欢”的特点。

杨东升表示，他希望春晚是大年三十陪伴大家最好的礼物，“我希望大家看了觉得春晚好看好听好笑，一家人看了会觉得有乐趣就好”。

外界高度关注今年春晚的表现，因为去年春晚政治色彩浓郁，评价两极化，一度引发争议。