香港出现"光复年宵"海报 警方防范去年骚乱重演

（联合早报网讯）香港食物环境卫生署在维园年宵市场外闸口和石柱，发现有人张贴海报，声称将于年三十晚“光复年宵”。警方高度重视，据悉正搜集和分析情报，及部署约1500名警力戒备，防止再发生类似去年的“旺角骚乱”。

消息人士透露，警方正搜寻涉及上述海报的人士或组织，鉴于去年2月8日大年初一晚上发生“旺角骚乱”，警方今年加强部署警力，在年三十至年初四期间候命，并在港岛及西九龙多个地点加强巡逻。

但西九龙总区警司（行动）梁仲文以行动为理由，不透露具体部署内容，仅称有足够警力应付突发事件。被问到警方有否作风险评估，以防骚乱重演时，他说，将按实际情况，制定行动计划和应急方案。

旺角去年年初一因小贩摆卖争议引起骚乱，梁仲文被问到警方有否收到食环署要求，在农历新年期间协助执法，他没正面回应，仅称在小贩问题上，警方一直与食环署保持沟通，配合署方在适当时候采取行动。

他也不评论再次发生“旺角骚乱”的风险有多大。而香港警察员佐级协会就表示，经检讨后，警方已有更充足准备应付激进示威。

“旺角骚乱”后，香港警队加强了防暴训练和编制，添置装备包括胡椒弹、盾牌等，也正在申请增加编制900人，应对包括大型示威的工作。

警队人士指出，警方内部经常检讨再次出现“激进示威”的风险，目前的评估是，以目前社会气氛，再出现“旺角骚乱”的机会不算大，最大挑战相信是今年7月1日香港回归20周年纪念日。

虽然“旺角骚乱”已快一周年，香港警方在事件中拘捕了90人，其中57人被起诉，但大部分案件未审结。案情最严重的一批被告涉嫌参与和煽动暴动，排在明年1月高等法院开审。

部分被告坚持“激进示威”手法有效果，但个人将减少参与，而且，他们也发现，港人在“旺角骚乱”之后，对示威抗议活动的态度变得冷淡，并把示威者标签为“暴徒”，因而影响到日后民间组织针对港府施政展开的公民抗命行动。(香港特派员易锐民 报道)