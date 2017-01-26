香港开始吊运装甲车 将归还新加坡政府

（联合早报网讯）香港海关今天将九辆新加坡装甲车搬运到货柜车拖架上，预料很快就会把装甲车归还我国政府，然后运返新加坡。

香港海关发言人今天回复《联合早报》查询时说：“该批受管制物品会由相关船公司安排于海关的屯门仓库领回。”

香港海关位于屯门内河码头的货仓露天空地，今早本来未见九辆装甲车的踪影，但空地中央放置了一部巨型吊臂机。

到今天下午2时15分许，开始有工作人员到场，开动拖车及吊车，逐步将九辆装甲车从货仓大楼内移到露天空地，并用吊臂机将装甲车吊运至货柜车拖架上。香港电台今天引述现场人士消息说，有关装甲车稍后将会运走。

新加坡装甲车被香港海关扣押的事件发生在去年11月23日，新加坡武装部队九辆泰莱斯（Terrex）装甲运兵车从台湾运返新加坡时过境香港，但因未向香港海关申报，被海关例行巡查中搜获，并一直将该批装甲车扣查，至今逾两个月。

我国总理李显龙曾致函香港行政长官梁振英，要求港府尽快归还九辆装甲车。其后梁振英回复总理，指香港有关部门已完成调查，将归还该批装甲车及相关工具。

香港海关关长邓忍光24日表示，海关已完成搜证，并已通知船公司可随时到海关屯门仓库取回装甲车及战略物品，但需要向工业贸易署申请“出口许可证”。至于何时及如何离开香港，则由船公司决定。

邓忍光25日也指出，当局经过两个月调查及搜证，有足够证据证明有人违反战略物资管制制度，将会进行刑事起诉，但看不到新加坡政府事前知悉或参与事件的迹象。

我国国防部长黄永宏昨天说，他希望装甲车能在元宵节前抵达国门。（戴庆成 香港报道）