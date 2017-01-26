中共中央国务院举行团拜会 习近平发表讲话

（联合早报网讯）中共中央、中国国务院今天（26日）上午在北京人民大会堂举行2017年春节团拜会。中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，代表党中央、国务院，向全国各族人民，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞拜年。

据央视新闻客户端报道，中共党和中国国家领导人李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席团拜会，李克强主持。

据报道，习近平在讲话中指出，天不言而四时行。2016年，全党全军全国各族人民团结一心、开拓进取，实现“十三五”开门红，推动党和国家各项工作又迈上了一个新台阶。我国经济增长继续名列世界前茅，脱贫攻坚首战告捷，人民生活继续改善，改革开放取得新的重大成效，国防和军队改革实现重大突破，依法治国深入实施，全面从严治党向纵深推进。我们伟大祖国的发展进步，为世界和平与发展作出了重大贡献。

团拜会上，习近平等党和国家领导人同大家亲切握手，互致问候、祝福新春。文艺工作者表演了精彩的节目。

中共中央、全国人大常委会、国务院、最高人民法院、最高人民检察院、全国政协、中央军委领导同志和老同志出席团拜会。

参加团拜会的还有中央党政军群各部门及北京市负责同志，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，离退休老同志代表，著名专家学者及首都各界人士代表。