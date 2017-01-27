央视春晚桂林分会场“已击落6架无人机”

（联合早报网讯）中国央视春晚桂林分会场直播进入最后倒计时，春晚安保指挥部无人机管控组加大力度，管控无人机违规飞行以及违规燃放孔明灯、烟花爆竹，有效防止春晚节目泄密，保障活动现场嘉宾、观众和演职人员的安全。截至1月25日，已驱赶违规闯入核心区域的无人机24架次，击落并收缴无人机6架。

据桂林日报报道，为确保春晚桂林分会场演出安全顺利进行，桂林市公安部门以最高标准、最强部署、最严措施、最好效果、最佳状态投入安保，制定了严密的安保方案和应急预案，划分了核心区、管控区、疏散区等“三个管区”，构建“水陆空”三位一体管控体系。

从1月4日起，无人机管控组加大了对无人机、滑翔机、滑翔伞、动力伞、热气球、飞艇、航空模型、空飘气球、孔明灯等“低小慢”飞行器的摸底排查工作。将象鼻山演出场地周边5公里范围设置为“禁止区”，通过采取采购设备和购买服务的方式，建立了三道无人机管控防线，严密构建无人机管控网络，重点对活动现场的核心区、管控区实行严密监控。

“我们配备八个无人机干扰器，发现有无人机进入管控区，在有观众或者不适合无人机降落的地方，我们采取驱赶的模式;在空旷的地方，我们就会直接将其击落。”春晚桂林分会场安保指挥部无人机管控组组长付明泉介绍，目前桂林市已经启动春晚桂林分会场一级安保，已经派出人员控制核心区周边的所有制高点。在制高点担负警戒任务的民警将一直保持高度警惕，一经发现本区域无人机违规飞行和违规燃放孔明灯、烟花爆竹等行为马上查处。