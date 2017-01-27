小米前副总裁已履新Facebook 因健康问题离开北京

（联合早报网讯）因健康问题宣布要离开北京后，前小米公司国际副总裁雨果·巴拉（Hugo Barra）将回到美国硅谷，加入Facebook团队任虚拟现实（VR）业务副总裁，负责领导包括Oculus在内的所有VR团队。

据澎湃新闻报道，1月26日，Facebook的CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在个人主页上宣布了这一消息，并表示自己很早就认识雨果，那时候雨果还在谷歌帮忙开发安卓操作系统，直到后来几年他在北京帮助小米把创新设备带给成千上万的人。

在春节前，雨果还在北京。身在硅谷办公室的扎克伯格为了和他“拍一张合照”，用VR技术实现和雨果“坐在一起”。照片中，一向穿灰色T恤的马克举起了大拇指。

“我从小米CEO雷军那里学到，在我们的行业中没有比突破现状并为广大用户带来改变更伟大的愿景了。这也将是我在Facebook的使命。”雨果·巴拉随后在Facebook主页上激动地宣布了自己的新去向，称非常期待与扎克伯克、布兰登·艾瑞比（Oculus创始人）、迈克·斯克洛普夫（Facebook CTO）和Oculus团队一起共事。

雨果在Facebook的工作生涯将在几个月后正式开始。

实际上，扎克伯格和雷军也有过交情。路透社曾透露，2015年1月，扎克伯格在2014年访华期间私下与雷军共进晚餐，并洽淡双方合作的可能性。双方就Facebook投资小米的可能性展开讨论，但考虑到可能造成的政治和商业影响后，话题便没再继续下去。

1月23日，雨果·巴拉在Facebook写了一篇长文宣布了自己将离职的消息。他说，“在过去几年中，我意识到，生活在这种环境中，对我的生活造成了巨大压力，同时也开始影响我的健康。”

小米总裁林斌对雨果表示祝福，同时向外界宣布，小米高级副总裁王翔将负责国际业务。王翔曾任美国高通公司全球高级副总裁兼大中华区总裁。

小米国际化在新兴市场表现不错，但是在手机业成熟的欧美地区，并无多大建树。2016年，小米全年在印度售出650万部手机，收入达到10亿美元。IDC数据显示，小米2016年第三季度的出货量在印度市场排名第四，仅次于三星、联想和印度本土品牌Micromax。

在VR领域，Facebook位列全球第一梯队。该公司2014年20亿美元买入的Oculus，和HTC vive、索尼并列为全球三大VR头盔。

VR是Facebook未来十年三大战略重心之一。扎克伯格曾表示，VR和AR（增强现实）是未来的大趋势，它们将创造一个“新的主流计算机范式”，它将比使用手机“更加自然”。有些VR的应用情境以工作和健康为重心，但有些应用就只是简单地拉近人们的距离，它将比视频更出色地完成这一任务。从某种程度上讲，VR已经被实现了。