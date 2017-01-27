谈领导人印象　卸任美驻华大使忧中美关系进入坎坷期

（联合早报网讯）美国政权交替，已卸任的美国驻华大使马克斯·博卡斯接受媒体访问称，担心接下来几个月的中美关系可能会进入一个坎坷期。

据凤凰卫视报道，驻华大使马克斯·博卡斯夫妇本月中旬已离开中国回到美国，凤凰卫视播出他在卸任前的专访，他直言在美国大选中投的是民主党希拉莉，指自己“不是给特朗普工作的，他不是我的领导”。

曾于2010年跟国家主席习近平对话的博卡斯，形容习近平“很友好，面带微笑，迷人，不太爱说话，比较低调，能很好地掌控自己的想法，深思熟虑，谨言慎行，很聪明，就是一个主席该有的样子。他令人印象深刻，我喜欢他”。

至于美国前总统奥巴马，博卡斯则说他亦很有智慧，“有点像习主席，深思细心，有一点谨慎，聪明有思想，努力解决问题，很绅士”，相信这就是很多人喜欢他的原因，“一个大方得体的好人”，又指奥巴马关心很多事情，想办法解决问题。

被问到对特朗普时代中美关系有何展望，博卡斯表示特朗普当选，“我和中国人一样吃惊”，但他认为在几个月一切定下来后，要慢慢看他到底是个怎样的人。

特朗普当选后接听台湾总统蔡英文的贺电，令中美气氛变得紧张，博卡斯表示“有点担心这个电话”，觉得这不明智，亦担心特朗普改变“一个中国”政策，但现在别无选择，只有希望事情会变好，一起努力，帮助事情向好的方面发展。博卡斯又表示，接下来几个月的中美关系可能会进入一个坎坷期。

被形容为“中国人民的老朋友”的布兰斯塔德接任美国驻华大使。