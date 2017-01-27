港特首选战 曾俊华fb贴文提首项教育政纲

（联合早报网讯）香港行政长官参选人曾俊华早上在facebook贴文，提出首项教育政纲：取消所有全港性系统评估TSA或基本能力评估研究计划BCA，希望能让学校、家长放下操练TSA的心魔，休养生息。

据星岛日报报道，曾俊华在贴文中指，童年是人生中最快乐的时光，如果童年也不快乐，才是输在起跑线的人生。过去几年，看到香港的小朋友因操练TSA而被逼得透不过气来，不少甚至出现情绪问题，小朋友受苦，父母看在眼里岂不痛心，身为父亲及爷爷的他身同感受。

他在文中明言，其首项教育政纲就是取消所有TSA/BCA。他表示，香港的教育制度一直被考试操练文化所支配，学生沦为考试机器，忽略培育学生创意、多元智能的发展，完全不符合21世纪教育的理念。TSA/BCA评估的扭曲，令操练文化困扰学生及学校，为学生、家长和学校带来沉重操练压力，实有必要拨乱反正。

他续指，近年，家长发起“TSA关注组”对TSA/BCA群起攻之，教育界亦无分左中右，均点出TSA/BCA的各种漏洞及负面影响。从种种迹象显示，TSA/BCA的祸害已见，倘若对评估再作小修小补，已无济于事。更令他忧虑是，社会、家长及教师对TSA/BCA的信心尽失，继而对教育局的专业亦产生不信任，实在需要一段长时间重新建立。

曾俊华认为，教育搜集有关教育的数据固然重要，以数据进行科学研究，有助查找不足从而对症下药，订定相关政策。他倡议研究一套在全港学校随机抽取部分学生，不记名参与的真正低风险评估机制，由教育局透过评估监察全港学生的整体学习水平，评估后的跟进工作则交还个别学校管理层专业决定。

现时教育局微观管理的心态与做法必须扭转，全面贯彻校本管理的精神，取消TSA/BCA的目标是消除学校及家长操练诱因，同时让学童身心健康成长，保持良好的学习动机，让学校、家长放下操练TSA的心魔，休养生息，专心培育多元化的优质人才。