研究显示：中国大学毕业生工作后跳槽越多收入越低

（联合早报网讯）麦可思研究院近日发布的一项研究显示，仅从月收入方面来看，毕业生的职业忠诚度与其月收入大致成正比。在2012届本科毕业生中，毕业三年内一直为1个雇主工作的毕业生月收入最高，为6487元。

据新华社报道，研究称，工作过的雇主数越多，其月收入反而越低，为5个及以上雇主工作过的本科毕业生三年后月收入最低（6014元）。这一方面可能是因为毕业生在某一职位或行业的从业时间越久，涨薪的可能性越高，另一方面也有毕业生因对所在职位的薪资满意而降低了离职意愿的可能。

研究显示，2015届大学毕业生毕业半年内的总体离职率为34%。其中，本科和高职高专院校2015届毕业生毕业半年内离职率分别为24%、43%。

从学科门类来看，在本科学科门类中，医学类2015届本科生毕业半年内离职率最低（12%），文学和农学最高（均为31%）。在高职高专专业大类中，医药卫生大类2015届高职高专生毕业半年内离职率最低（22%），艺术设计传媒大类最高（54%）。

研究发现，2015届本科和高职高专毕业生毕业半年内离职的人群中，有98%是主动离职，主动离职的主要原因是“个人发展空间不够”（本科：49%，高职高专：46%）和“薪资福利偏低”（本科：42%，高职高专：48%）。

研究还显示，2012届大学毕业生毕业三年内平均为2.2个雇主工作过。其中本科毕业生的平均雇主数为1.9个，有42%的本科毕业生三年内仅为1个雇主工作过，8%有4个及以上雇主。

与本科毕业生相比，高职高专毕业生更换雇主较频繁，其平均雇主数为2.5个。仅有23%的高职高专毕业生三年内一直为1个雇主工作，而雇主数为4个及以上的高职高专毕业生则达到了18%。