俄拟用红色旅游吸引中国游客 将简化签证手续

（联合早报网讯）俄媒称，中国赴俄游客的数量将因签证手续的简化而进一步增长。俄罗斯旅游署署长萨福诺夫与中国国家旅游局驻莫斯科办事处主任赵洪青日前就此达成了相关协议。

据参考消息引述俄罗斯《消息报》报道，中国游客正在成为俄罗斯入境游的主力。2016年前9个月，近110万人次的中国公民赴俄旅游，较上年增长了15%。其中最受追捧的形式是免签的团队游，所占比例高达70%。最近5年间，来自中国的免签游客数量增长了5倍。

萨福诺夫称，中国游客数量的增速喜人，但这远未达到极限，“中国人大概是全球最喜好旅行的，而且中国游客教育程度高、有组织、且‘预算充足’，各国都乐于接待”。

2016年，中国的出境旅游人数高达1.22亿人次，所以，未来接待中国持签证或是免签游客的前景一片光明。中国专家认为，从中期来看，每年500万中国人到俄旅行是完全现实的。

目前，列宁故乡乌里扬诺夫斯克、莫斯科、圣彼得堡都有相关旅游项目，每年接待数万人。今年即将迎来十月革命百年纪念日，相信客流量会飙升。

此外，俄罗斯今明两年的精彩足球赛事不断，先是联合会杯，将在4个城市举办，随后是世界杯，会在11个城市点燃烽烟。中国有近3亿球迷，在旅游署署长萨福诺夫看来，“这是庞大的目标观众群”。

萨福诺夫说，目前的最大任务是为赴俄的中国游客营造最舒适的环境，并最大限度地拓展后者在俄的旅行版图，目前主要局限于莫斯科及圣彼得堡，希望西伯利亚、伏尔加河流域也能出现中国游客的身影。中国人非常喜欢观赏极光，广袤的北部地区同样可以满足他们的心愿。