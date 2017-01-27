唐英年评4参选人：林郑少经济经验、曾俊华不谙政制、胡官不熟民生经济、叶太较全面

（联合早报网讯）全国政协常委、香港前政务司长唐英年表示，他和4位特首参选人都曾共事，称尊重他们的专业和能力，又分析各人的长短处：林郑月娥对经济经验非常少、曾俊华的民主政制发展方面没经验、胡国兴不熟识社会民生经济事务，而叶刘淑仪则是4人中比较全面。

据明报报道，唐英年今早为前特首曾荫权被控行政长官接受利益罪及公职人员行为失当罪案件出庭作供。他在庭外被传媒追问特首选举事宜时表示，他目前没有参加任何竞选团队，希望支持所有有志及有能力的人出来参选。他自言和4位参选人都有交往过，尊重他们的专业和能力以及对香港的爱心和关心，各人亦各有长处和短板，希望他们能阐述所长、对短板亦有说法，能凝聚一个好团队。

他说对每个参选人的期望都一样，由于过往几年怨气和争拗多，希望参选人能为香港社会进一步团结和谐做多点功夫，做到团结群众；其次在民生方面，如房屋、教育、医疗政策都需要延续性、继续做好；然后是拼经济，无论金融、专业服务等发展都应可更多元化，让香港走上更高台阶。

他又分别评论各人的长短处，指林郑月娥过去30几年公职生涯，对经济经验非常少，至多是在库务局任职一段时间，希望她不单恶补，而是要凝聚这方面人才去帮自己。

至于前财政司长曾俊华，唐英年指他的经济经验非常丰富，但对于民主政制发展方面没什么经验，又以曾俊华在宣布参选时回应问题时称“831不是我们的立场”为例，直指他答得不好，希望他能弥补这方面的不足。

至于退休法官胡国兴，唐英年指他在社会、民生、经济事务上不熟识，希望他能就这方面凝聚团队。

唐英年又指新民党主席叶刘仪在履历上比较全面，民主发展、保安事务和经济等都有一定经验，加上她多年在立法会中，即使以前没涉足过的范畴都累积了一定经验，在几个人之中比较完整。

另外，他又同意曾俊华所言，不觉得中央不信任曾俊华，更指曾俊华在政府多年，做过多个岗位，包括海关关长、工商科技局长、财政司长，都是由中央委任，“揸枪又信得过佢，揸夹万锁匙又信过佢”，曾俊华又曾掌管经济出口、航运中心，都得到信任，他看不到中央不信任曾俊华。

他又认为特首选举不是北京决定，而应尊重选委会委员按参选人表现以决定是否提名和支持。

被问到会不会觉得特首梁振英帮林郑月娥是害了她，作为2012年特首选举候选人之一的唐英年说，当年梁振英用了许多负面事情来攻击对手，一场选举出现许多负面教材，令大家对选举有“深层次认识”，但这无助参选人展示其治港理念，故希望此次选举能有一场君子之争。