香港楼价12月再创新高 全年累计上涨7.6%

（联合早报网讯）去年港府为楼市“加辣”，但仍未能遏止楼价升势。最新公布的数据显示，截至去年12月份私人住宅售价指数报306.8点，按月再上升约0.065%，已连升9个月，较2015年9月306.1点的高峰，还高出约0.22%。

2016年香港私人住宅售价指数全年按年上升约7.65%。其中，中小型单位（100平方米以下）售价按月升0.06%，较大面积单位（100平方米或以上）售价则跌0.29%。

另外，私楼租金指数在下跌一个月后，又再度上升，按月升0.6%，全年也上升0.64%。

另据运输及房屋局公布，去年一手私人住宅施工量达2.55万伙，按年增长79.58%，单计第4季私人住宅施工量有6400个，是全年第二高。

仲量联行估价部亚太区董事谢伟鸿表示，去年的私人住宅动工量不但是过去10年新高，更重返1987至1997年前每年供应2.5万伙的正常水平，若供应量能持续，香港住宅供求将再次回复平衡。

他预计，这批于去年动工的单位最快可于两至三年后推出预售，加上港府估计未来三至四年的住宅潜在供应量可达9.4万伙，相信届时楼价将会平稳。

他建议港府定期检讨不必要的抑制需求的楼市措施，以“活化”二手市场，对首次置业客及换楼买家，这将是最有效增加潜在住屋需求的方法。

截至2015年香港私人住宅存量为115万伙，二手供应能够纾缓住宅需求。（《联合早报》香港特派员易锐民报道）