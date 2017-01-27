胡锦涛胡春华 年29逛广州花市

（联合早报网讯）农历鸡年将临，有中国网民发现，中共前总书记胡锦涛在现任中央政治局委员、广东省委书记胡春华的陪同下，现身广州花市。

昨天（26日）是中国农历年二十九，网上传出胡锦涛和胡春华同逛广州花市的照片。照片上，胡锦涛与胡春华神态轻松，在民众围观之下大方赏花，并与摊贩聊天。照片背景显示，照片摄于广州西湖路花市。

据BBC中文网报道，在一些照片中，广州市越秀区委书记王焕清曾陪同在胡锦涛的旁边。

BBC中文网引述网民形容当时场面热闹，有些民众看见胡锦涛表现兴奋，争相拍照。胡锦涛看起来精神不俗，时常面露笑容，显示他身体健康。

中国共产党将在今年秋天举行第十九次全国代表大会（十九大），因此现任政治局委员和党内元老的动态十分引人关注。胡锦涛与胡春华逛花市的消息，就吸引了港媒与境外媒体报道。

现年54岁的胡春华是政治局中两名“60后”年轻委员之一，他曾担任共青团中央第一书记，也曾在西藏任职。由于胡春华与胡锦涛都有共青团背景，从政经历也有部分相似之处，外界认为，胡春华受到胡锦涛的赏识。

另据新华社1月25日报道，中共总书记习近平等党和国家领导人，分别看望或委托有关方面负责同志，看望了江泽民、胡锦涛、李鹏、朱熔基、李瑞环、吴邦国、温家宝等老同志。江泽民丶胡锦涛在名单中排首两位。

新华社报道指出，“老同志们充分肯定党的十八大以来在以习近平同志为核心的党中央领导下党和国家各项事业取得的显著成就，希望全党全国各族人民更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，把党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神贯彻好、落实好”。