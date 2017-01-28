除夕微信红包共发142亿 AR红包成新宠

（联合早报网讯）腾讯微信红包团队28日凌晨公布数据，2017年除夕微信共收发微信红包142亿个，较去年同期增长75.7%，创下新高。腾讯旗下QQ平台各类电子红包累计参与用户数达3.42亿，同样创下新高。

数据显示，1月27日除夕从零点到24点，微信用户共收发红包142亿个，红包收发比猴年增长75.7%，最高峰时段在24时，收发达到每秒76万个。

2017年春节是中国互联网企业探索“电子红包”的第四年，此前三年，各类电子红包在国内实现井喷式增长。

不过，据腾讯科技频道的分析，与去年微信、QQ及支付宝各掷数亿的投入相比，今年红包大战的主要玩家都显得非常冷静：在2017微信公开课PRO版上，张小龙公开表示今年不会有针对红包的特别运营；支付宝在2016年年末推出AR红包时，也曾表示“没有红包大战”。随着腾讯与阿里均不再进行春晚相关红包营销，鸡年春晚也不再现类似羊年及猴年春晚的摇一摇红包等活动。

虽然纯线上的红包营销没有去年热闹，但在AR领域里，另一场“红包大战”打得正酣。

去年11月，QQ团队对外公布AR红包项目，QQ红包的玩法类似PokemonGo，红包发起者在指定位置发布红包，其他用户前往该地点，通过开启摄像头才可领取红包。

12月21日，支付宝则推出“AR实景红包”，用户可以在支付宝上选择“AR实景红包”，再选择“藏红包”后，用户分别设置完位置信息、线索图、领取人等，就生成了AR实景红包。AR实景红包需要用户在支付宝内开启摄像头，到达藏红包相应位置才能领取。

支付宝今年的集五福活动也采用了与去年不同的方式，主要差异在于福卡的获取方式，今年支付宝用户获得福卡的方式主要有两种，一是通过“AR扫‘福’字”；二是“参与蚂蚁森林”。

两大互联网巨头在春节红包这一重要营销战场上，不约而同选择了以AR为主要玩法，这与AR、VR技术近两年的火爆分不开，而AR本身的强互动性，及其与线下的高关联度，也是其受到互联网公司青睐的原因。

从结果来看，用户对AR玩法很买账。

根据腾讯QQ官方发布数据，在1月20日-24日QQ“LBS+AR天降红包”活动期间，参与用户数高达2.57亿，用户领取卡券和现金红包的次数达到20.5亿次，个人AR红包的发送次数达1520万次。其中，参与用户中90后占比达到64%。

在支付宝侧，由于扫福字为集福卡的重要途径，因此近期找福字、扫福字成为线下的一大热潮。根据支付宝提供的数据，共有超过1亿6000万人集齐五福。

近两年来，AR、VR技术非常受关注，概念很火却缺乏实用场景。此次AR红包运营是一次对AR技术的大规模尝试，AR技术被推到更多普通人面前，更广泛的用户基础及更丰富的应用场景，意味着AR技术将产生更多想象。