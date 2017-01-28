除夕至初一京津冀PM2.5同比上升19%

（联合早报网讯）据中国环保部网站消息，今年农历除夕至初一，受烟花爆竹燃放影响，全国338个地级及以上城市中，124个城市出现重度以上污染。全国重点区域中，京津冀区域空气质量相对较差，部分城市出现重污染。

环保部网站的通报显示，除夕至初一，中国338个城市中有79个城市空气质量优良，占23.4%；259个城市出现不同程度的污染情况，占76.6%，其中124个城市为重度及以上污染，主要位于京津冀及周边地区、中部地区、西部地区、华南等地区。

338城市PM2.5平均浓度为141微克/立方米，同比下降4.7%；PM10平均浓度为214微克/立方米，同比上升1.9%。

通报显示，京津冀区域PM2.5、PM10平均浓度分别为235微克/立方米、302微克/立方米，与去年同期相比分别上升19.3%和9.0%。

长三角区域25个城市中，上海、南京、杭州等16个城市为良，其余有六个城市为轻度污染，三个城市为重度污染。区域PM2.5、PM10平均浓度分别为71微克/立方米、120微克/立方米，与去年同期相比分别下降47.8%和42.9%。

珠三角区域九个城市中除广州、佛山、肇庆、中山四城轻度污染外，其他五个城市空气质量均良。

有关负责人介绍，三大重点区域中，京津冀区域受烟花爆竹集中燃放影响最大。该区域PM2.5小时均值浓度在28日1时达到峰值（374微克/立方米），高于2016年峰值（331微克/立方米）。该时段京津冀区域北京、保定、承德、廊坊四个城市空气质量为严重污染，天津、石家庄、邢台、沧州、衡水、张家口为重度污染，唐山为中度污染，邯郸为轻度污染，秦皇岛为良。

按PM2.5小时峰值浓度排序，全国地级及以上城市中，受烟花爆竹燃放影响最大的十个城市分别为：大同市、来宾市、呼和浩特市、包头市、岳阳市、赤峰市、通化市、贺州市、百色市、甘南州。

在上海、南京、杭州等采取烟花爆竹禁放措施的城市，除夕至初一空气中颗粒物浓度均未出现明显升高情况，在全国平均浓度出现峰值时段，PM2.5小时浓度分别为16、48、24微克/立方米，空气质量良好。

这位负责人说，春节是燃放烟花爆竹的高峰期，为多一些蓝天，少一些污染，提倡大家不放或少放烟花爆竹。每个人都可以从自身做起，共同努力，让春节期间的天更蓝、空气更清新，度过一个安全、祥和、绿色、环保的节日。