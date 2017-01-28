林郑月娥除夕赠500元给大陆乞妇被批

（联合早报网讯）自确定参选下一任特区行政长官以来，即饱受攻击的香港前政务司长林郑月娥再次引起非议。最新的话题是她在除夕当天（27日）赠送500港元（约92新元）给来自大陆的乞讨妇女，被批为鼓励非法行乞。

根据明报网消息，林郑月娥当天在沙田排头村访问时，遇上一名操普通话行乞老妇，老妇自称家中欠债，两天前被亲人从湖北带到香港，她本人并不想来。

林郑月嫦蹲下身慰问该老妇：“你有无地方住呀？”“你係咪（是不是）香港人？”

老妇以普通话回应：“我不懂。”林郑随即改用普通话对她说：“你辛苦了。”接着从外套口袋取出一张500元钞票递给老妇，离开时又对老妇说：“新年好，你小心一点。”

一些香港网民因此疑质特首参选人鼓励大陆人到香港非法行乞，事件引发争议。林郑月娥竞选办回覆《明报》查询时解释，“林太善心行先，年三十碰见婆婆行乞，感到心酸因而向她施予，忽略了可能引起批评。那一刻她只想令婆婆在年晚感觉好一些”。

但媒体并不放过这个话题，林郑的继任者、政务司长张建宗年初一出席新年活动时，也被追问给钱乞丐是否犯法？

张建宗为前任圆场称，绝不鼓励行乞，但如果由于爱心、善心，请大家不要执着。他也说，香港行乞情况不太普遍，本地居民的扶贫措施很到位，政府也关注内地人到港的行乞情况，如果有加剧的现象要多加留意。

另一名特首参选人胡国兴则在面簿（facebook）上留言指，根据简易程序治罪条例26A条，“乞取施舍”的确是违法行为。他期望社署社工即使在新年假期，也可以尽快了解、跟进婆婆的情况，确保她得到合适的照顾，“要设法真正帮到婆婆才是办法。”