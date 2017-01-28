雾霾下中国新春限燃爆竹烟花　民众意见不一

（联合早报网讯）丁酉鸡年春节来临，为了改善空气和噪音污染，许多中国城市今年都呼吁民众减少放烟火，也限制了燃放的时间和售卖的地点。

据BBC报道，一些饱受雾霾困扰的网民欢迎这些措施，可是也有人认为没有烟火会令春节少了气氛。

北京市、上海市、河北石家庄等地均对市民燃放爆竹作出严格限制。其中，石家庄政府规定市民只可以在特定的时间放鞭炮，也规定了如空气污染达到某个水平，则全面禁止燃放。上海市则设置七处政府认可的烟火销售点，也要求购买者出示身份证明文件，并登记他们购买的数量。北京市也推出类似的限制，并要求政府机关带头不要放烟花爆竹。

北京《新京报》等媒体在春节前夕亦大力鼓励民众减少放鞭炮，认为烟火营造着“仪式感”，而国内空气严重污染的情况下，春节应该“更少烟花”。

这些限制并没有减少一些网民按照传统燃放爆竹的兴致。他们并把照片上载与其他人分享。

一些意见认为，燃放爆竹是中国的传统，不可能一时三更要求人们改变这种习俗。也有人质疑燃放烟花并不是空气污染的主因：“环境污染最主要的问题就是烧煤取暖烧煤发电，和鞭炮没多大关系。”

可也有一些网民认为，要是中国民众不肯改变习惯，就得准备承受空气污染的后果。

官方新华社记者唐师曾在他的个人微博上载了显示大年初一（1月28日）北京空气污染指数“爆表”的手机截屏，并表示人们有什么样的选择，“就有什么样的环境”。