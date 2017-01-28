春晚反腐语言类节目连续3年未缺席

（联合早报网讯）“老虎苍蝇一起打”，中国央视2017鸡年春晚上，姜昆、戴志诚的相声《新虎口遐想》成了反腐“网红”。

据法制晚报报道，早在30年前，也就是1987年，姜昆、唐杰忠在春晚上表演了《虎口遐想》。虽然同叫《虎口遐想》，但内容和老版相声有了很大不同。

新版相声以反腐“打虎”为创作蓝本，在让人发笑的同时，也引人深思。这段全新的相声作品借“动物园园长贪污老虎伙食费”等调侃，讽刺贪腐，大受欢迎。

“观海解局”记者梳理发现，截至今年，至少已经连续三届春晚出现反腐题材节目。而2015年春晚语言类节目中“最红”的题材同样是反腐，而且有三个节目涉及。

据长江网报道，1987的央视春晚，姜昆的《虎口遐想》相声，讲的是一位28岁的男青年，不小心掉进了动物园的“狮虎山”。在这个“规定情境”中，主人公虽然未与老虎互动，但一系列想象妙趣横生，至今看来仍有颇多笑点。

记者梳理看到，涉及“反腐”段子的语言类节目，大多集中于上世纪90年代和近几年的春晚。

1988年春晚，牛群在《巧立名目》中曾经直接讽刺过“领导”这一群体。该作品也被媒体称讽刺公款消费、“反腐”相声的鼻祖。其中“领导，冒号”一句经典台词，直到现在仍然是不少人的“口头语”。

记者注意到，春晚上反腐题材作品再次引发热议，可以说是在2015年羊年。在聚焦程度最高的语言类节目中，当年春晚最大看点，莫过于同时有三个反腐题材的节目登台。

当时，来自陕西的相声演员苗阜、王声表演的节目《这都不是我的》，讲的是某领导经不住诱惑收礼之后，又无比纠结为自己找借口，不停地绕弯子，说这礼不是我的，内容中直接刻画了行贿的细节，尺度更是大到收钱、收房等细节。

由于讽刺尺度很大，该节目被观众视为“三十年来讽刺尺度之最”，同时也被观众称赞为30年春晚最好看的相声。

羊年春晚共有语言类节目10个，其中小品7个，相声3个。除了《这都不是我的》，最为大家津津乐道的另外2个涉及反腐题材的语言类节目还有周炜、武宾表演的相声《圈子》，开心麻花成员沈腾、马丽等人表演的《投其所好》。

而演员周炜、武宾的相声《圈子》，与同样为反腐题材的相声《这都不是我的》先后出场。

《圈子》刻画的是托关系、走后门，建立小圈子的陋习，批判了“靠关系好办事”的不良风气。节目中涉及的圈子包括子女上学要靠圈子、医院看病要靠圈子等社会怪现象，十分接地气。

小品《投其所好》，讽刺的是某位女科长巴结领导的故事。由于新来领导清明廉洁，最终让其“下课”。

这三部作品，被称为反腐题材“三驾马车”。

根据光明网报道，2015年3月，全国政协委员、中国曲艺家协会主席姜昆接受光明网记者采访时说，春晚反腐小品开了个好头。我们的节目要有正能量，我觉得这个头开得特别好。这些作品还需要进一步地提高，得从生活中来。

到了2016年，央视春晚小品《是谁呢》因贴近“反腐倡廉”的社会热点，同样成为2016年春晚反腐题材的重磅小品。

《是谁呢》由“科长”郭冬临银行卡里突然多出五万块而引发，其中不乏一些经典台词：“一直把你当榜样，你自己却是苍蝇。”“现在反腐力度这么大，你还敢顶风作案，我大老虎见不着，最讨厌你这样小苍蝇。”等。

记者梳理发现，早在2014年10月，央视就向苗阜、王声定制了这个“反腐”的选题。为了了解官员腐败的心态和具体细节，苗阜称：“当时联系上陕西省委宣传部，他们非常配合，问好时间就立马组织了纪委领导干部开了座谈会，给我们提供了大量真实素材。”

“压力太大，毕竟30多年来几乎没人再碰过，我又没有当贪官的经历，也不想用那种太直白的表达，怎么才能揣摩好贪官的心理？”

据《西安晚报》报道，演员苗阜为了反腐相声的本子付出前所未有的心血和努力。“这要感谢省委，我向省委求助，大家立即组织了纪委的班子领导开了好久座谈会，结果搜集的真实素材越来越多，都可以写成几个作品了，有了这些，我们还准备去参加下一届的相声大赛呢。” 苗阜透露。

对此，求是网曾评论称，（2015年）春晚之前，小品演员们还到纪委等部门收集素材。由此观之，反腐已深入人心，将反腐题材搬上银屏，“再彰显了党中央铁腕反腐不动摇的坚定决心”。