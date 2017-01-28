陆域可燃冰 中国获突破性技术

（联合早报网讯）美国开采页岩油带来一波能源革命，将全球原油价格从每桶100美元左右急杀到40至50美元附近。据新华社消息，中国经过10余年的技术攻关，研发出了一种陆域可燃冰冷钻热采关键技术，居于国际领先水平。若技术能完成量产阶段，全球能源价格将再次面临下杀压力。

可燃冰分布于深海沉积物或陆域永久冻土中，是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质，燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水，污染比煤、石油、天然气小很多，但能量高出十倍。

可燃冰储量巨大，所含有机碳资源总量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍，被国际公认为石油、天然气的接替能源。

中国大陆吉林大学从2004年开始开展陆域可燃冰钻采项目研发，攻克了高海拔和严寒地区施工等多项技术难题，成功研发了国内外首创的具有自主知识產权的可燃冰冷钻热采关键技术。在海拔4000公尺的青海塔里木盆地，科研团队利用该技术首次钻获陆地可燃冰实物样品，并成功实现了陆地天可燃冰试开采，打破了国外水合物钻探取样技术的垄断。

可燃冰勘探研究，美国、日本等国都非常重视、积极。美国在探测、基础研究和先导钻探试验等诸多方面已处于世界领先地位，但日本、美国目前都未能实现可燃冰的大规模开采。这个阶段转换到商业规模的开发生产阶段，还有经济、地质灾害、环境等问题需要考虑。