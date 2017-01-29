英国成为中国人新春出游新热点

（联合早报网讯）随着英镑贬值，价廉物美的英国成了中国人春节出国避霾、购物的好去处。

根据BBC中文网消息，市场调查公司ForwardKeys的数据显示，今年春节期间从中国飞往英国的机票预订比去年同期增长了88%。

中国国家旅游局的最新数据显示，今年春节长假期间出境旅游人次将超过600万。中国旅游研究院和携程旅行网的报告说，中国人出国旅游的目的已从观光转向享受海外优质生活环境和服务。

英国去年公投决定脱离欧盟之后，英镑大幅贬值。对中国大陆居民来说，来英旅游比去年便宜了11%。除此之外，英国签证程序简化，中英之间的直航航班增加，也使中国游客更为青睐英国。

中国游客增加对英国零售业来说是巨大的利好消息。中国游客在英国期间平均每人消费2174英镑（近1万900人民币），是外国游客平均消费值的3.5倍。中国已连续四年成为世界第一大出境旅游消费国。

《卫报》引述英国旅游局总监叶佩茜（Patricia Yates）的话说，中国游客倾向于居住在中等价位的旅店，而把钱主要用于购买手袋、腕表和首饰等奢侈品。

英国最大的银行卡收单服务商WorldPay预测，在中国春节“黄金周”期间，仅在伦敦一地，中国游客的消费额就可能达到1100万英镑。

WorldPay的最新数据表明，用中国银行卡消费的金额可能比往年的平均值高出40%，而百货商店和高档品牌店将是最大赢家。

据报道，代表伦敦高端购物区牛津街和摄政大街的“新西区公司”（New West End Company）说，在中国新年前的一周内，中国顾客的消费金额比去年同期高出了121%。

英国男装奢侈品牌君皇仕（Gieves & Hawkes）总裁马克亨德森（Mark Henderson）说，在伦敦萨维尔街（Savile Row）一带的高端零售商预计将在中国新年期间获得“两位数的增长”。

据《独立报》报道，英国旅游业人士对中国游客数量增加深感欣慰，认为多年的努力终于获得了回报。

英国旅游局中国事务经理李卓安（Jo Leslie）说：“中国游客在伦敦逗留的时间比在欧洲大陆长一倍，消费额高一倍，而且人数增长速度快一倍。”

但也有零售业人士说，中国政府的反腐举措抑制了中国游客对高档奢侈品的需求。

高档品牌博柏利（Burberry）的一名销售员对《卫报》说，尽管博柏利在伦敦东区哈克尼的专卖店仍然生意兴隆，但前些年乘大巴前来购买礼品送给官员的人已明显减少。

但是，新一波的中国游客已经涌现出来。

“中国出境游”（China Travel Outbound）总经理海伦娜伯德（Helena Beard）对《卫报》说，中国80后和90后的中产阶层人士很多都会讲英语，比他们的父母一辈更具冒险精神。

她说，这些年轻人仍然喜欢购物，但他们同时也热衷于寻找好的餐厅和文化胜地。