失联船只船员获救 部分游客在海上漂浮

（联合早报网讯）载有28名中国游客的失联客船，船身已断裂翻沉，但三名船员中有两位爬上岸报警，另一位协助游客自救。目前部分游客在海上处于漂浮状态，搜救正全力进行。

据央视消息，中国驻马来西亚哥打基纳巴卢（Kota Kinabalu）总领馆证实了上述消息。

央视也引述据马来西亚媒体消息称，今天下午两点左右，失联船只的船长被渔民发现，该处距离该船出发地50公里左右，距离目的地环滩岛约53公里。马来西亚方面也在极力搜救，派出了十余艘船只以及空军运输机参与搜救工作。

另一方面，江苏省旅游部门证实，失联乘客中有七名是江苏省苏州市游客，他们都是自由行出境游玩。

中新网记者联系到这七名苏州游客的亲属，其中名为“安静的疯子—落落”的陆小姐是最早在网上发出呼救信息的人，她称，“姑父和姑父的儿子，以及姑父的几个朋友共七个人在这艘失联的船上。28日早上曾经简单联系过一次，然后一整天都没能联系上。”

陆小姐的微博写，“我的家人也在船上，猜测是昨天早上十点出海去环滩岛，但十一点刚好起大风浪，同行的一艘船没有任何影响到了岛上，家人的船并没有到，旅行社只以为直接回了市里并没有跟踪。直到昨日晚上六点船未回到码头当地才报警。海警出海但未果。现在已失联超24小时，联系大使馆，领事馆。可是暂未回复。”

陆小姐告诉记者，姑父一行人是在一家深圳的国旅专营店上买了去环滩岛的一日游行程，“到了当地时间昨晚六点马来西亚那边报警，因为船没有回来，晚上海警出去搜索了一次。”

根据较早消息，沙巴和纳闽区海事执法局是在28日晚上9点50分左右接到失联警报，随后启动搜救行动。

中国驻哥打基纳巴卢总领馆当晚获悉该船失联后，向州政府表达重大关切，要求立即组织力量全力搜救。