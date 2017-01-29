香港1月初步统计旅客数字回稳

（联合早报网讯）香港特区政府财政司司长陈茂波今日发表网志表示，2017年1月份香港的初步旅客数字继续回稳，新一年特区政府将与旅发局及业界继续合作，大力推广香港旅游。

据中通电消息，陈茂波指出，旅游业是香港经济重要的一环，带动零售、酒店、餐饮等多个行业，雇用超过27万人，提供大量多元化的就业机会。农历新年除了是团圆庆祝的日子，更是香港的旅游旺季。旅发局每年都会把握机会，在这期间都会为旅客推广一系列的精采节目，吸引更多高消费的过夜旅客来港感受充满香港特色的传统节庆。

陈茂波说，近年由于多种不同因素，访港的游客有所减少，港府亦适时调整策略，着力丰富旅游产品，朝高增值方向发展，重点吸引高消费的过夜旅客。在去年的《财政预算案》中推出一系列的措施，重点支援旅游业渡过困难，有关措施已初见成效，虽然去年的整体旅客人次下跌，但有关数字在第四季已有轻微回升。踏入2017年，1月份的初步旅客数字亦继续回稳。

他表示，特区政府、旅发局和业界在新一年会继续携手合作，大力推广香港的美酒佳肴、体育和文化盛事，会继续改进旅游景点和设施；亦将特别为庆祝特区成立20周年，推出大型活动和旅客优惠。相信在各方面的共同努力下，香港的旅游业和各行各业在新一年会继续百花齐放、蓬勃发展。