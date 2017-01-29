春晚总导演杨东升：尽心力在做了 不排除明年再尝试

（联合早报网讯）今年的中国中央电视台春节联欢晚会（简称“春晚”）一如往年被部分网民吐槽政治色彩太浓烈，但也有人评价，今年可说是云集最多人气艺人的一次春晚，节目编排确实也比去年“好很多”，总体上还算“及格”。

春晚总导演杨东升称，已经“尽心尽力在做了”，如果观众觉得“还过得去”，他不排除明年再执导春晚。

中国一年一度的除夕特备节目已经落下帷幕，和往年一样，央视春晚今年依旧招来网民的吐槽和调侃。部分网民在微博上批评，今年的节目还是充斥着浓浓的政治色彩。观众指出，105岁“老红军”王定国在节目中展示“红军万岁，长征精神不朽”这一幅字，让人感觉是在“宣传执政党的理念和意识形态”。

事实上，今年春晚和历次一样，被指示要多处突出官方的“主旋律”，包括“弘扬中国梦、讴歌真善美、传递正能量”。

对此，北京市民刘阳（29岁）接受《联合早报》访问时说：“春晚总是歌颂党国的伟大，让人有些反感。既然是娱乐、文艺节目，就不要谈政治，老百姓才会喜欢。”

话虽如此，公众对鸡年春晚的评价整体上还是褒胜于贬。

不少网民指出，今年的节目比去年“收敛多了”，主持人没有“多余的煽情和控场的废话”，节目编排、舞美场景设计等也都“很棒”。

去年的春晚被认为是30多年来政治色彩最浓的一次，几乎所有的节目都能找到官方“主旋律”的影子，被公众吐槽为“四个半小时的新闻联播”。

网民刘雅欣在微博上说：“今年的节目比去年更深入民心、更能够倾听民意，整体效果很大气，节目也有老中青都喜欢的明星。”

今年堪称是集聚最多人气艺人的一次春晚，爆红电视剧《琅琊榜》男主角胡歌和王凯，以及”小鲜肉“鹿晗和张艺兴等当红艺人都加入演出阵容，成功吸引到不少年轻观众的目光。

杨东升接受媒体访问时说，为了保证节目的可看性，他在删选节目时也毫不手软。

他以著名女谐星、相声演员贾玲为例说：“贾玲是挺受观众欢迎的，但她交的两个题材的作品，最后效果还是（不行）。”

贾玲是在2010年首度登上春晚表演相声《大话捧逗》，她当时获得“我最喜爱的春晚节目”曲艺组三等奖。

杨东升坦言：“哪个节目效果行就行、不行就是不行，我们没有很纠结……做春晚如果不创新、不给人冲击感，大家是不会买账的。”

谈到创新，杨东升安排张杰和毛阿敏这对前后辈搭配演唱《满城烟花》，也让人眼前一亮。他解释，《满城烟花》极具情怀，老歌手不一定能准确释放所需的情感点，而年轻人则担心不够深度。

杨东升尝试的老少搭配则得到了观众的青睐，据央视昨天公布的消息，《满城烟花》在整晚节目中排名收视之冠。

谈到公众对春晚的整体评价，杨东升说：“观众的意见才是最中肯的，我们肯定还要去做个综合判断。”

被询及是否愿意明年再指导春晚，杨东升说：“如果观众觉得还过得去，这个导演还行，那就看看试一下，这无所谓。”（《联合早报》北京特派员林子恒报道）