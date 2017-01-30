春晚称86岁翁是“老红军”网民推算当时仅6岁

（联合早报网讯）中国大陆数以亿计观众同时收看的中央电视台王牌节目《春节联欢晚会》，其中一个环节主持人介绍说：“今天我们非常荣幸地请到几位老红军、老战士来到我们的现场，因为他们是英雄。”央视微博亦把身穿军服的86岁老翁朱光斗称为“老红军”，但网民凭老翁的年龄推算，中共红军改名时，老翁当时只得6岁，故不可能是红军一员。

据明报报道，网民对春晚内容涉嫌造假大感不满，涌到央视微博留言狠批，直斥：“没这么小的红小鬼吧？”

报道称，央视春晚播出时，86岁的朱光斗在节目中表演了一段快板书。而春晚微博更称朱光斗“从延安开始就以手中的快板为武器，歌唱英雄的人民军，让我们洗耳恭听，向他们致敬！”

但网民依朱光斗的出生日期1931年计算，指中共红军北方部分于1937年8月改名为“八路军”，而南方部分也于同年10月改名“新四军”，而当时朱光斗只得6岁，故网民认为“他不可能是红军”。

网民指，朱光斗是在1946年抗日战争胜利后参军，当时只有“中国人民解放军”，质疑：“哪来的‘老红军’了？”有人重提过往“抗日神剧”系列情节，其中包括“我爷爷9岁就被鬼子杀了”的一段，直斥春晚如同神剧一样做假。

据明报记者30日凌晨再查看春晚微博时，原本在27日晚上10时03分发布出错的帖子已经被删除，该微博在29日下午3时36分出帖重新介绍朱光斗时，其称呼已改为“老文艺战士”。