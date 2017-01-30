大年初四“双星伴月” 天空现“笑脸”

（联合早报网）天文专家介绍说，明天、大年初四（31日）的晚上，娥眉月将与火星、金星组成一张有趣的“笑脸”，上演“双星伴月”美丽天象。只要天气晴好，中国公众仅凭肉眼即可欣赏到这幕难得一见的趣味景象。

新华社报道，金星是夜空中最明亮的星星，中国古代称之为“太白”。当它早晨出现时，人们称它为“启明星”；当它黄昏出现时，人们称它为“长庚星”。火星是地球轨道外的第一颗行星，颜色呈红色，由于亮度变化大，在中国古代被称为“荧惑”，有“荧荧火光，离离乱惑”之意。

天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说，31日19时左右，银色的弯月像一条小船漂荡在西南方深蓝色的天幕之上。此时，在月亮的斜上方有两颗明星相伴，亮如宝石的是金星，微微发红的是火星，三者组成一张“笑脸”。

据了解，“双星伴月”天象虽然常见，但能赶上月亮为娥眉月，又呈“咧嘴”状的时候并不多。

赵之珩说：“不过，大年初四之夜的这张‘笑脸’并不标准，是一张歪斜的脸，因为火星比金星暗很多，所以是一只眼睛大，一只眼睛小。”

他还提示：“有兴趣者如果用双手组成一个圆对着天空将三者纳入其中，或者干脆想象着在天空中画一个圆，再或者用相机拍摄下来，在照片上画个圆圈，这个有些滑稽的‘笑脸’就会呈现出来。”

天文专家提醒，由于正值金星东大距之后不久，金星亮度达-4.4等，亮如钻石，非常适合观测。有条件的公众如果借助望远镜观测，还会发现，与月亮一样，金星也有阴晴圆缺。