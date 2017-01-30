参观台湾总统府 陆客减半日韩游客倍增

（联合早报网讯）台湾在2016年政党轮替，总统府展场随后全面更新并重新开放。在新的民进党政府于520上任前后，总统府参观人数，中国大陆人士从51.9%下降到20.3%，日韩则从6.35%倍增到14.69%，美加纽澳及东南亚人士也有上升趋势。

中央社报道，政党轮替后，总统府展场全面更新，并在2016年9月18日重新开放。新的常设展“府-我们的时代，人民的总统府“，以及10月1日配合台北市政府白昼之夜首次夜间开放，都获好评。

总统府内资深志工观察发现，马政府时代，参访总统府人数以陆客为最多，新政府上台后，陆客比率减，日韩、美加纽澳及东南亚人士比率上升。

总统府统计，政党轮替后，大陆人士比率从520前的51.9%，下降到20.3%；港澳人士微幅上扬，从2.66%上升到3.3%；日韩参观人数由6.35%上升到14.69%；美加纽澳从1.41%，上升到2.6%；东南亚从0.39%上升到1.55%。

另外，台湾岛内的参观人数也增加颇多，其中，以中南部各县市成长最为显着。

总统府三局指出，为了因应展场参观人士国际化的需求，将持续推动各项配套措施，例如，引进具新住民语、西班牙语、韩语等特殊多国语言能力的志工，加强导览志工培训，研议新增多国语言的语音导览系统等。