命丧虎口 死者疑似没有买票入园

（联合早报网讯）大年初二（29日）在宁波雅戈尔动物园被老虎咬死的张某（籍贯湖北）家属透露，死者40岁左右，约2000年到宁波打工，“是最基层打工者”，月入几千元人民币，带着老婆小孩一起去动物园，却发生意外。今天（30日），死者家属将按照恩施的风俗，上山安葬死者。

根据死者张某同行人员李某某陈述并现场指认，当日下午2时许，张某及妻子和两个孩子、李某某夫妇一行六人到雅戈尔动物园北门。张某妻子和两个孩子以及李某某妻子购票入园后，张某、李某某未买票，从动物园北门西侧翻越3米高的动物园外围墙，又无视警示标识钻过铁丝网，再爬上老虎散放区3米高的围墙（围墙外侧有明显的警示标识，顶部装有70厘米宽网格状铁栅栏）。张某还进入老虎散放区，但李某某并未进入，反而爬下围墙。相关情况有关部门正在进一步调查核实中。

从网上流传的现场拍摄到的影片可见，被一头老虎叼至围牆内的男子满面鲜血，老虎咬着其腿部拖入树林，过程中男子似乎失去知觉，不见挣扎；附近另有两头老虎向男子靠近。园方职员事后以鞭炮、水枪、鸣枪等方法驱赶老虎，并呼吁请游客切勿围观。

之后，其中一头老虎被击毙，职员成功救出受伤男子，但他被送往医院抢救后最终证实不治。

有关男子被老虎叼走的原因众说纷纭，据一名目击者称，事发时虎山内有饲养员在喂老虎，一名男游客突然越过隔离栏，跳进虎山近距离逗虎时被一头老虎拖咬，其他进食老虎看到后也围向被拖拽的男子。

不过，亦有目击者声称是由于该名男子的孩子误堕围牆内，他为救孩子才进入虎山。

涉事的动物园目前已经停止售票。

据了解，宁波雅戈尔动物园前身为宁波东钱湖野生动物园，位于东钱湖旅游度假区内，院内有200多个品种、近一万只动物，是中国水域面积最大的野生动物园。