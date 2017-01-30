台铁惩处依法休假员工 行政院力挺

（联合早报网讯）台湾铁路管理局近200名台铁产业工会的员工在除夕（27日）当天“依法休假”，台铁局决定以旷职惩处，交通部支持台铁局的决定。行政院今天（30日）也发出新闻稿表示，台铁员工应有合理休息及休假时间，但公共运输事业员工在春节疏运高峰期也有满足社会大众需求的责任，行政院支持台铁和交通部的立场。

台湾中央广播电台报道称，台铁产业工会成员决定在除夕到初三期间“依法休假”，台铁局针对除夕当天“依法休假”的200名员工寄出旷职单惩处，政务委员林万亿表示，希望能够先协调、不要惩处；不过交通部随后表示支持台铁局的立场，引发政院与部会不同调的疑虑。

行政院今天发出新闻稿表示，台铁员工当然应该有合理休息和休假的时间，但时值春节疏运高峰期，公共运输事业员工也有满足大众需求的社会责任，行政院支持台铁及交通部的立场。行政院发言人徐国勇说：“原音我想基本上依法行政是行政院的立场，所以交通部跟台铁局对于员工的惩处跟褒扬，这部分行政院都尊重，只要依法行政，行政院都尊重。”

徐国勇表示，春节期间台铁发生产业工会员工“依法休假”的问题，行政院对交通部和台铁的因应措施表示肯定，行政院长林全也对坚守岗位、服务大众的台铁员工表示感谢。

行政院新闻稿指出，有关营运相关决定，政院支持台铁及交通部的立场；台铁企业工会基于维护公共利益及旅客权益，于春节期间坚守岗位，行政院特别感谢相关同仁辛劳。

台铁表示，春节期间共184个车站派有人员服务，除少数车站短暂时间无售票之外，并不影响旅客乘车，旅客仍可于自动售票机购票或持电子票卡乘车或上车补票，目前连续三天每日每一班车皆依照表定时刻正常开行，未受影响。

徐国勇表示，希望年初五收假时，台铁全体员工能展现台铁人精神，让每个台湾人都能幸福到站。