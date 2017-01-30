针对沙巴船难 中方盼马方全力做好搜救工作

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽今天（30日）就马来西亚沙巴州游艇翻沉事件答问表示，中方希马方继续全力做好翻沉快艇上人员的搜救工作。

据中新社报道，1月28日晚，一艘载有28名中国游客的游艇在马来西亚沙巴州环滩岛海域失联。今天有记者请耿爽介绍有关搜救进展，并询问中方为此做了哪些工作。

对此，耿爽表示，1月28日晚，一艘载有28名中国游客和三名当地工作人员的快艇在马来西亚沙巴州环滩岛附近海域翻沉。中国外交部立即按照习近平主席指示和李克强总理要求，指示驻马来西亚使馆和驻哥打基纳巴卢总领馆启动应急机制。驻马来西亚大使向马方提出交涉，要求马方全力开展搜救工作。驻哥打基纳巴卢总领馆派人赴马搜救中心进行协调。

耿爽说，截至目前，已确认有20名中国游客获救，三名中国游客不幸遇难，还有五名中方人员仍然失踪。总领馆已安排获救人员在当地医院治疗，“我们向遇难人员表示沉痛哀悼，向遇难者家属表示深切慰问”。

耿爽表示：“中方希马来西亚方面继续全力做好翻沉快艇上人员的搜救工作，及时向中方通报搜救工作进展，全力救治并妥善安置获救人员，保存好遇难人员遗体，做好后续处置工作。同时，对翻沉事件进行公正、客观的调查，尽快查明事件真相。”