春节中国电影票房创纪录 两天收入13亿元

（联合早报网讯）在中国，今年“春节档”的全国电影票房已经超过13亿元（人民币，下同）；其中，大年初一全国票房8.02亿元，超过去年的6.4亿元，再创单日票房新高。

此外，《西游伏妖篇》《大闹天竺》《功夫瑜伽》三部电影首日票房均成功破亿元。

新华网报道，由周星驰监制、编剧，徐克导演的《西游伏妖篇》以超过5亿票房目前排名第一。该片自节前预售开始就成绩突出，大年初一零点场正式公映前，预售总票房已达1.76亿元，创中国影史上预售最高票房纪录；公映首日斩获3.56亿票房，打破《速度与激情7》单日3.4亿票房纪录，问鼎内地华语单日冠军。

王宝强的首部导演处女作《大闹天竺》同样脱胎于观众喜闻乐见的“西游”题材，首日票房1.86亿元，截至昨晚（29日）共收入2.9亿元。作为首部导演处女作，王宝强在宣传上另辟蹊径，注重深耕二三线城市，目前看来效果初显。根据猫眼电影的数据，大年初一《大闹天竺》近一半票房由二三线城市观众贡献。

而成龙主演、唐季礼导演的《功夫瑜伽》则在票房上实现逆袭。首日票房突破1.37亿元排名第三。然而，受该片的好口碑和合家欢电影类型的受众广泛等因素影响，该片上映第二天的票房超越了《大闹天竺》跃居第二。“好笑、欢乐”，成为不少观众对影片的评价，而且成龙的电影历来都是老少咸宜，这也是影片票房后来居上的原因之一。

除此之外，韩寒的第二部导演作品《乘风破浪》昨日宣布票房突破亿元，影片上映之后口碑不俗，幽默、亲情的风格获得不少观众认可。有观众表示：“没有浮夸，没有疯狂搞笑，让人安安静静地看了一部走心的电影，看完会心一笑，韩寒这次的进步很大。”

而对于很多家长来说，假期带孩子看动画电影已是“刚需”，主打儿童观众的《熊出没•奇幻空间》则抓住了这一时机，上映两日票房超过1.2亿元，且上座率在几部大片中保持首位。作为春节档唯一一部国产动画片，该片的后续表现被普遍看好。