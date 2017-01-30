台商墨西哥遇害 台外交部：求助无门非事实

（联合早报网讯）一名墨西哥台商于本月9日在当地遭枪击身亡，现已破案，嫌犯也遭羁押。中国官媒央视昨天（29日）报道，被害家属求助无门，于是向中国领事馆求助。台湾外交部今天（30日）发布声明澄清，指台湾驻墨西哥代表处第一时间就已与家属联系，“家属求助无门”绝非事实，受害家属也亲自澄清此事。

据《自由时报》报道，台湾驻墨西哥代表廖世杰事发当天立即与案发地州长、市长、州检察长及警长交涉，也获得全力侦办的承诺，该案侦破后该州正副检察长亦当面向廖世杰简报案情。

央视昨天报道受害台商家属“求助无门”，家属在报道影片中表示“从这个事情就可以看出来，两岸本来就是在一起的，要让所有旅居在外的台湾人知道，发生事情的时候，中国大陆大使馆能提供最有效的协助”。

台湾外交部回应，中国媒体宣称“家属求助无门”绝非事实，因廖世杰于案发当日即致电家属，16日再向邱姓台商的父亲转达侨委会委员长吴新兴的慰问。27日，廖世杰在侨务委员梁辉腾陪同小，拜访亡者父母表达弔唁。邱父当时澄清表示“未曾说求助无门”，同时感谢政府及驻处的协助与关怀。

外交部强调，台湾重视保侨护侨的工作，一向要求驻外馆处应主动协助侨民，未来仍将本此原则，强化保侨护侨任务。